وزير الثقافة عماد حمدان يلتقي نظيرته الروسية ويبحثان آليات التعاون المشترك

وطن: التقى وزير الثقافة عماد حمدان نظيرته الروسية، أولغا ليوبيموفا، في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا، لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير حمدان على متانة العلاقات الفلسطينية الروسية، على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي، مشدداً على ضرورة استمرارية التعاون بين فلسطين وروسيا في كافة الجوانب، وأهمية دعم البنية التحتية الثقافية في فلسطين.

وشكر الوزير حمدان نظيرته الروسية على استقبال الوفد الفلسطيني، وإتاحة الفرصة لنقل رسالة الشعب الفلسطيني ومعاناته، و ما يجري من حرب إبادة في غزة ، خلال كلمته التي ألقاها أمام عشرات الوزراء في المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة.

بدورها أكدت الوزيرة الروسية دعم روسيا المستمر للشعب الفلسطيني و الاهتمام بالجانب الثقافي، واستعداد روسيا لدعم الشعب الفلسطيني و المثقفين الفلسطينيين وخاصة أطفال فلسطين، مبدية الاستعداد الكامل لاستقبال أطفال فلسطين في عدة مشاريع للتقليل من الأثر النفسي الصعب الذي يتعرضون له.

وشددت الوزيرة الروسية على ضرورة استمرار التعاون في الجانب الأكاديمي و الاستعداد لقبول الشباب الفلسطينيين لتلقي التعليم في معاهد روسيا الثقافية.