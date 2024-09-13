الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.