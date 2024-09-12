الشاعرة أفنان جولاني تمثل القدس في مهرجان الشعر العربي الدولي

وطن: شاركت الشاعرة المقدسية أفنان جولاني في مهرجان الشعر العربي الدولي للفنون والشعر، الذي يعقد في مدينة الإسكندرية، بدعوة خاصة من رئيس المهرجان الشاعر المصري أحمد قنديل والشاعرة التونسية شيراز جردق مديرة الملتقى.

وقدمت الشاعرة جولاني في ندوة خاصة أعمالها الأدبية التي نالت استحسان الحضور، واستعرضت خلالها الحالة الوطنية الفلسطينية والواقع المقدسي.

ونسجت جولاني، خلال الندوة لوحات شعرية بقراءة مجموعة من قصائدها، منها "امرأة مقدسية" التي تحدثت فيها عن صمود المرأة الفلسطينية في وجه الاحتلال، وفي قصيدتها الجديدة "فلسطينية" رسمت لوحة حية عن معاناة الشعب الفلسطيني والعشق للوطن، بالإضافة إلى قصيدتين عاطفتين جديدتين، وقصائد من كتابها "رفيق الروح".

وعبرت عن شكرها القائمين على المهرجان لاستضافتها، مؤكدة على أهمية الحدث الثقافي الذي يجمع شعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي ويعزز التبادل الثقافي والأدبي بين الشعراء العرب.

وقالت " أشعر بفخر كبير لتمثيل فلسطين في هذا المحفل الشعري الكبير، وأتمنى أن تكون قصائدي قد وصلت إلى قلوب الحضور ".

وتعد أفنان جولاني الممثلة الفلسطينية الوحيدة، وخاصة من مدينة القدس، في هذا المهرجان الذي يجمع نخبة من شعراء الوطن العربي من دول مثل مصر، العراق، سوريا، تونس، السعودية وغيرها من الدول.

وكرمت إدارة المهرجان ممثلة بالشاعرين أحمد قنديل و شيراز جردق، الشاعرة جولاني تقديرا لجهودها في إثراء المشهد الادبي والشعري في الوطن العربي .

وافتتح المهرجان مندوب محافظ الإسكندرية اللواء هشام لطفي، الذي رحب بالشاعرة جولاني والشعراء المشاركين، وتأتي هذه الدورة من المهرجان تحت عنوان "دورة الشاعر محمود بيرم التونسي، بمشاركة نخبة من الشعراء ومسؤولين ثقافين وأدباء مصريين وسفير تونس في مصر د. محمد بن يوسف بتغطية إعلامية من الاعلام المصري