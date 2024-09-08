وزير الثقافة يوقع اتفاقية مع دار طبلة للنشر لترجمة يوميات الحرب على غزة للبرتغالية

وطن: وقع وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان اتفاقية تعاون مع دار "طبلة للنشر" في البرازيل، لترجمة مختارات من الأجزاء الثلاثة لكتاب "كتابة خلف الخطوط" للغة البرتغالية، الذي يضم شهادات ويوميات لفنانين وكتاب من قطاع غزة وثقوا تجاربهم الأدبية ويومياتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن ترجمة هذا الكتاب يأتي ضمن رؤية الوزارة في الحفاظ على الرواية الفلسطينية وحمايتها وترجمتها ونشرها إلى العالم وتصب في إطار مساعي الحكومة الفلسطينية لتعزيز الرواية وتوثيقها، لمحاربة رواية الاحتلال الإسرائيلي والرد على كافة محاولات طمس الهوية والثقافة الفلسطينية وتزويرها وتحريفها.

وأضاف الوزير حمدان أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة لنقل معاناة الفلسطينيين وخاصة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة ومثقفوها وكتابها، الذين يعيشون تحت الإبادة للإنسان وثقافته وتراثه، ونقل صوتهم ومعاناتهم إلى العالم بعدة لغات.

وقالت مديرة دار "طبلة" للنشر لاورا دي بيترو إن ترجمة هذا الكتاب مهم وضروري، في ظل رغبة الجماهير حول العالم لمعرفة تفاصيل ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحرب، وفي مراكز الإيواء وداخل الخيام، مشيرة إلى أن هذا الكتاب سيتم إطلاقه بالطبعة البرتغالية، خلال مهرجان الأدب في البرازيل الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وسيتم تسليم نسخة منه للرئيس البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضافت أنها تشرفت بهذا التعاون المهم والذي يتطلع إليه جمهور البرازيل والناطقين بالبرتغالية باهتمام بالغ، وان القصص المترجمة واقعية وانسانية سيكون لها أثر بالغ في عقول وقلوب القراء. مؤكدة أن الكتاب سيكون متوفراً طباعة وعلى كافة المنصات الرقمية.