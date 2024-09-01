الطقس: أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة حتى الأربعاء

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

تكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

ويسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما في يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويبقى الجو صيفيا حارا وضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع حرارة تحوم 37 درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو بارد لطيف، ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.