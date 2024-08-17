"مريم غزّة" لإبراهيم نصر الله تصدر عن دار طباق للنشر والتوزيع

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع المجموعة الشعرية " مريم غزّة " للشاعر والروائي إبراهيم_نصر الله.

حيث تجيء هذه القصائد من نبض بحر غزة، وإيقاع مدن القطاع، وحاراتها، وأطفالها، وأمهاتٍ جعلن أرواحهنّ حبالا لنجاة بناتهنّ وأبنائهنّ.

هذه المجموعة الشعرية، بمثابة رحلة ابداعية، أدبية، ترافق مسارات البشر في حياتهم وموتهم وأحلامهم، حيث يقف الشعر في مواجهة القتل والتدمير، منتصرًا للأرض والإنسان ومواجِهًا الطغيان وصمت العالم وظلمه.

وقد لقيت كثير من هذه القصائد انتشاراً كبيرًا، وتُرجم عدد منها إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والتركية، وقُدِّمتْ في تظاهرات أدبية وسياسية داعمة لفلسطين في المهرجانات الشعرية والجامعات والوقفات الاحتجاجية العالمية، وصدر عدد منها في ديوان بالإنجليزية، في أمريكا ، بعنوان "فلسطيني"، بترجمة للدكتور هدى فخر الدين عن دار "الشعر العالمي"، "WORLD POETRY "، كما تمّ تقديم قصيدة "مريم غزة" كعمل أوركسترالي غنائي طويل من قبل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، فلسطين.

ويأتي هذا الاصدار من ضمن مشروع " أيام غزّة" الذي تطلقه دار طباق لتوثيق حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني توثيقاً، وإبداعاً.

من قصيدة وغاضباً عليكَ أن تظل

وغاضبًا عليكَ أن تظلْ

في شارعٍ لا ليسَ فيهِ شارعٌ

وليسَ فيه للأشجارِ والإنسانِ ظِلْ

وليس فيه وجهةٌ على المدى تُطِلْ

وغاضبًا عليكَ أن تظلْ

في وطنٍ لا ليس فيهِ زهرةٌ آمنةٌ

فلا قرنقلٌ يفوحُ

أو زنابقٌ أو فُلْ

وليس فيه غيرُ حفرةٍ تضيقُ كلَّ لحظةٍ

وساحةِ فسيحةٍ للقَتْلْ

وغاضبًا عليكَ أن تظلْ

في عالمٍ لا ليس فيه أنتْ

وليس فيهِ نجمةٌ وقمرٌ

والشمسُ فيهِ مهرةٌ مذبوحةٌ

ولا مكانَ، لا مكانَ فيهِ ههنا للخيْلْ

وغاضبًا عليكَ أن تظلْ

