مدير مستشفى النجار: استمرار الحرب يمنع التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

وطن: أكد مدير مستشفى "الشهيد أبو يوسف النجار" الحكومي، الواقع في مدينة رفح جنوبي قاع غزة، الطبيب مروان الهمص، تشخيص إصابة بمرض شلل الأطفال في القطاع، وذلك بعد معاينة العديد من الحالات التي كانت تعاني من الالتهابات الفيروسية.

وكشف الهمص أن الفحص المخبري لأربع حالات تمّ في الأردن عبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، كان قد شكّ الأطباء بإصابتها بشلل الأطفال، لتؤكّد نتائج الفحوصات إصابة حالةً واحدةً منها بالمرض.

ويخوض القطاع الصحي حرباً في قطاع غزة في محاولةٍ منه لاحتواء الوباء ومنع انتشاره، على حدّ تعبير الطبيب الهمص، مضيفاً أن انتشاره في غزة، سيؤدي إلى انتشاره "كسرعة النار في الهشيم" في المناطق المحيطة بالقطاع، وفي الإقليم، في حال عدم السيطرة عليه.

وحمّل الطبيب الاحتلال مسؤولية انتشار الوباء، والذي يواصل عدوانه على قطاع غزة، وشنّه حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين، إضافة إلى تدميره البنية التحتية وتجريف مصارف مياه الصرف الصحي، ما أدى لسريان مياه الصرف الصحي بين خيم النازحين.

سلوك الاحتلال الوحشي، اضطر النازحين، في المقابل، إلى إنشاء آبار صغيرة مؤقتة بحسب كلامه، تتيح لهم استخدامها كبديل عن الصرف الصحي، إضافة إلى عدم وجود مياه صالحة للشرب وغياب أدوات النضافة الشخصية. وقال إنه لا يمكن للشعب الفلسطيني "توفير أدوات النضافة الشخصية"، بسبب الحصار المفروض من الاحتلال على القطاع.

وأعلن الهمص أن قطاع غزة أصبح "منطقة وباء"، محذراً كل دول المنطقة، من بينها مصر والأردن ولبنان، ودولة" الاحتلال ، من انتقال شلل الأطفال وانتشاره فيها، في حال لم يوقف الاحتلال حربه على قطاع غزة، "اليوم وليس غداً".

وأكد مدير مستشفى "أبو يوسف النجار" قيام الاحتلال، بتعطيل دخول لقاحات مرض شلل الأطفال إلى قطاع غزة، ومنع انتشار الطواقم الطبية بين النازحين، رغم مساعي القطاع الصحي في غزة القيام بحملة لتلقيح 600 ألف طفل دون سنّ العاشرة.

وكان مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، دعا الجمعة، لهدنة إنسانية في غزة لمدة 7 أيام، تسمح القيام بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال، وتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال.

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، دعمها طلب الأمم المتحدة هدنةً لسبعة أيام لتطعيم أطفال غزة ضد مرض شلل الأطفال.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، إن الحركة "تدعم الطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة اليوم لهدنة لمدة 7 أيام، من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي". وطالب الرشق السماح بإدخال الدواء والغذاء والمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني "محاصرين في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة، وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أنها شكّلت عدة لجان مختصة للقيام بحملة ذات مهام مختلفة للحد من انتشار هذا الوباء بمشاركة منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف" و"الأونروا" و عدد من الخبراء.

وأكدت أنّه تم استكمال الإعداد والتجهيز لحملة التطعيم لمكافحة مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال دون سن 10 سنوات مبيّنةً أنها بـ "انتظار وصول التطعيمات إلى قطاع غزة". مضيفةً أن حملة التطعيم لن تكون كافية اذا لم تكن هناك حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي وتجمّع النفايات بين خيام النازحين وتوفّر مياه الشرب الصحية ووقف العدوان.

المصدر: "الميادين"