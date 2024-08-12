مديرو المهرجانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلتقون في إدنبره لمناقشة مستقبل صناعة المهرجانات

وطن: كجزء من مبادرة المجلس الثقافي البريطاني "إن بيتوين مومنتوم" #InBetweenxMomentum، يلتقي مديرو المهرجانات من العراق ولبنان والمغرب وفلسطين والأردن وتونس والمملكة المتحدة خلال موسم مهرجانات ادنبره الشهير لاستكشاف مستقبل صناعة المهرجانات. وتجمع هذه المبادرة التي تجري في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس 2024 بين قادة الثقافة من أجل التطرق إلى التحديات الملحة والفرص الواعدة في مجال المهرجانات.

تُقام مبادرة مومنتوم في ادنبره المدينة المشهورة بمشهدها الفني النابض بالحياة، وهي تُعدّ بمثابة منصة حيوية للتعاون الدولي، حيث ستتيح للمشاركين فرصة التعمّق في مواضيع هامة مثل الاستدامة، وتنمية الجماهير، ودور التكنولوجيا، وقوة التعاون في صناعة المهرجانات.



هذا ويتضمن البرنامج الذي يجري على مدار أسبوع سلسلة من الجلسات الحيوية بدءاً من المناقشات حول الأسباب الرئيسية وراء إقامة المهرجانات وصولاً إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع المهرجانات اليوم. ولم يتم تصميم هذه الجلسات لتبادل المعرفة وحسب بل أيضاً لإرشاد استراتيجيات يمكن تنفيذها داخل بلد كل مندوب.



ومن الجدير بالذكر أن البرنامج سيركز على بناء نماذج مستدامة للمهرجانات ودمج التكنولوجيا لتعزيز تجارب المهرجانات. علاوة على ذلك، تركز المبادرة على رعاية أوجه التعاون عبر الحدود، وهو أمر ضروري لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير مناهج مبتكرة في الفنون.



وفي هذا الصدد علقت أماني أبو زيد، مديرة الفنون الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة: "إن مبادرة صناعة المهرجانات في المنطقة العربية هي خطوة هامة للارتقاء بمنظومة المهرجانات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة. ومن خلال الجمع بين مديري المهرجانات من العراق ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس والأردن والمملكة المتحدة، فإننا لا نشارك المعرفة وحسب بل أيضاً نُبرم شراكات من شأنها أن تُمهد الطريق لمهرجانات مستدامة ومبتكرة في المستقبل. هذا التعاون هام للتصدي للتحديات الفريدة التي تواجه أقاليمنا ولاستكشاف الفرص اللامحدودة في مجتمع الفنون العالمي."