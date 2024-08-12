"الفاشيّة للمبتدئين" كتاب يرصد تفاعل الشارع الأوروبي منذ السابع من أكتوبر

رام الله - وطن: صدر كتاب "الفاشيّة للمبتدئين " عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين للكاتب والروائي اليمني مروان الغفوري، وحمل الكتاب عنواناً فرعياً بتساؤل "لماذا أبقيتم الإناث على قيد الحياة".

ويأتي الكتاب بكونه وثيقة ترصد ما هجست به الدول الغربيّة، أو بتعبير أدق ما هجس به " الأبيض " تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، مع إضاءة تؤصل للقضية الفلسطينيّة، وواقع الاحتلال منذ نكبة فلسطين.

إذ يعكف فيه الغفوري، على رصد التفاصيل الدقيقة لسلوك الدولة الغربية، بشوارعها، برلماناتها، صحافتها، ومعاييرها المخادعة، ويضعنا أمام أصوت الناس في أوروبا، وأصوات الحكومات.

ولذا يجد القارئ في هذا الكتاب جواباً على سؤال ماذا فعل السابع من أكتوبر بالدول الاستعماريّة، المتجمّلة بالحريات وحقوق الإنسان؟

ويأتي الكتاب ضمن مشروع يوميات غزة الذي أطلقته دار طباق للنشر والتوزيع لاصدار عدة كتب بمثابة وثائق للحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر، تهدف من خلاله إلى توثيق حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

مروان الغفوري: شاعر وروائي يمني يقيم في ألمانيا صدرت له عدة أعمال شعرية وروائية منها المجموعة الشعرية «ليال» التي فازت بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2004، ورواية جدائل صعدة في 2014، وقد عكف منذ السابع من أكتوبر على رصد يوميات حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطيني، في محاولة الإجابة على السؤال الرئيسي؛ كيف تعاملت آوروبا مع حرب الابادة.