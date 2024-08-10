"بخط الصفر .. يوميات الحرب على غزة"

وطن: صدر كتاب " بخط الصفر " عن دار طباق للنشر والتوزيع بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، ويأتي الكتاب الواقع في ٩٠ صفحة من القطع المتوسط بلوحة الفنان محمد آلعزيز عاطف بتأليف مشترك يضم تسعة عشر مشاركة من الكتّاب والمبدعين الغزّيين بحيث يمثل الكتاب وثيقة أدبية ترصد يوميات الحرب على غزّة بأقلام كتّاب غزيين، منهم من كتبها في رصد المشهد من داخل الحرب ومنهم من كتب إيقاع الحرب على أقلامهم في توتر المشهد من خارجها.

وتناول الكتاب ما تتعرض له فلسطين من احتلال وإبادة جماعية، وقراءات في الحرب الجارية، ويشارك في الكتاب كل من الكتّاب الغزّيين إبراهيم مطر، أحمد بسيوني، أحمد عيسى، إسماعيل جحجوح، أصيل سلامة، حسن قطراوي، حسن مطر، حيدر غزالي، خالد جمعة، ربا عطالله، رزان أبو عساكر، ضحى الكحلوت، كريم أبو الروس، محمود جودة، مؤمن موسى، نيروز قرموط، هاني موسى، هشام أبو عساكر، هيّا أبو نصر.

ويأتي الكتاب ضمن مشروع يوميات غزة الذي أطلقته دار طباق للنشر والتوزيع لاصدار عدة كتب بمثابة وثائق للحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر، تهدف من خلاله إلى توثيق حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.