الإبحار في عالم الاستدامة

وطن- ريم بركات

الاستدامة، كلمة أصبحنا نسمع عنها الكثير في الآونة الأخيرة وفي سياقات عدة. فماذا تعني الاستدامة؟ وما هي مجالاتها وأهدافها؟ لنستكشف معاً عالم الاستدامة الذي يعتبر نهجاً متعدد الأوجه لضرورة عالمية.

في عصر يتميز بالمخاوف البيئية والمسؤولية الاجتماعية وفي ظل التحديات العالمية، برز مفهوم الاستدامة كمبدأ توجيهي للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تشمل الاستدامة في جوهرها التوازن الدقيق بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وبذلك فهي تقف بمثابة منارة للأمل والمسؤولية. ومع ذلك، تكمن العديد من التخصصات داخل هذا الإطار الشامل، إذ يتناول كل منها جوانب محددة من الاستدامة بطرق فريدة.

1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على كوكبنا

في قلب الاستدامة تكمن الاستدامة البيئية، مع التركيز على الحفاظ على الموارد، والكنوز الطبيعية، والنظم الإيكولوجية وصيانتها. يشمل هذا التخصص المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على المياه والطاقة والحد من التلوث والحد من آثار تغير المناخ. من مشاريع الطاقة المتجددة إلى جهود الحفاظ على الحياة البرية، تلعب مبادرات الاستدامة البيئية دوراً حاسماً في التخفيف من تأثير الأنشطة البشرية على الكوكب.

2. الاستدامة الاجتماعية: تمكين المجتمعات

تركز الاستدامة الاجتماعية على تعزيز المجتمعات العادلة والشاملة حيث يتمتع جميع الأفراد بالقدرة على الوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية والموارد والفرص. يتناول هذا التخصص قضايا مثل التخفيف من حدة الفقر، والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والدعوة لحقوق السكان الأصليين. من خلال تمكين المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، تهدف مبادرات الاستدامة الاجتماعية إلى خلق مجتمعات مرنة قادرة على التكيف مع التغيير.

3. الاستدامة الاقتصادية: تحقيق التوازن بين الرخاء وإدارة الموارد

تدور الاستدامة الاقتصادية حول تحقيق الرخاء والرفاهية على المدى الطويل مع إدارة الموارد بشكل مسؤول والحد من التأثير البيئي أو بكلمات أخرى تحقيق التوازن بين الربح والكوكب. ويؤكد هذا التخصص على أهمية تبني ممارسات الأعمال المستدامة، وتعزيز الابتكار الأخضر، والاقتصاد الدائري والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية صنع القرار الاقتصادي، تهدف الاستدامة الاقتصادية إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر مرونة وعدالة، وإلى تسخير قوة التجارة من أجل الصالح العام.

4. الاستدامة التكنولوجية: تسخير الابتكار من أجل الخير

تستكشف الاستدامة التكنولوجية دور التكنولوجيا في تعزيز أهداف الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية. ويشمل هذا التخصص مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والبنية الأساسية الخضراء. ومن خلال تسخير الابتكار والتقنيات المتطورة، تسعى الاستدامة التكنولوجية إلى دفع التغيير الإيجابي وتسهيل الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما نرى، فإن الاستدامة ليست مفهومًا متجانساً، ولكنها إطار متعدد الأوجه يشمل تخصصات مختلفة، يساهم كل منها في الهدف الشامل المتمثل في خلق عالم أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال تبني الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للاستدامة، يمكن للأفراد والمنظمات العمل معاً لمعالجة التحديات العالمية الملحة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

دراسات الأغذية كمثال

أحد التخصصات المثيرة للاهتمام في عالم الاستدامة هي دراسات الأغذية. لنرى معاً كيف يتم تطبيق معايير الاستدامة بأوجهها المختلفة في هذا التخصص.

تدرس دراسات الأغذية في إطار الاستدامة التقاطع بين إنتاج الأغذية واستهلاكها، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يتم تغطيتها عادة:

التأثير البيئي: يتضمن ذلك فحص الممارسات الزراعية، مثل الزراعة الأحادية، واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، واستهلاك المياه، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (الاحترار العالمي). وتستكشف دراسات الأغذية المستدامة بدائل مثل الزراعة العضوية، الزراعة البيئية، الزراعة الحرجية، والزراعة الدائمة، والتي تهدف إلى تقليل الضرر البيئي وتعزيز التنوع البيولوجي.

المساواة الاجتماعية: تعطي أنظمة الأغذية المستدامة الأولوية لممارسات العمل العادلة، والوصول إلى الغذاء المغذي لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المزارعين المحليين ومنتجي الأغذية. ويتضمن هذا معالجة قضايا مثل الصحاري الغذائية، وانعدام "الأمن الغذائي"، والأجور العادلة للعمال الزراعيين، ودعم المنتجين الصغار من خلال أسواق المزارعين والزراعة المدعومة من المجتمع.

الجدوى الاقتصادية: تقيم دراسات الأغذية المستدامة الاستدامة الاقتصادية لنماذج إنتاج وتوزيع الأغذية المختلفة. يتضمن ذلك تقييم التكاليف الحقيقية للزراعة التقليدية، مثل التدهور البيئي والتأثيرات على الصحة العامة، واستكشاف النماذج الاقتصادية البديلة التي تعطي الأولوية للاقتصادات المحلية والتجارة العادلة والممارسات التجديدية.

الصحة الغذائية: إن دراسة كيفية تأثير الأنماط الغذائية على الصحة الشخصية وصحة الكوكب أمر بالغ الأهمية. تعنى دراسات الأغذية المستدامة بالقيمة الغذائية للأطعمة المختلفة، فضلاً عن البصمة البيئية للأنظمة الغذائية المختلفة، مثل الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات مقابل الأنظمة الغذائية القائمة على الحيوانات.

الاستدامة التكنولوجية: هناك عدة أمثلة عليها:

الزراعة الدقيقة: استخدام الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار لتحسين استخدام الموارد والحد من التأثير البيئي.

الزراعة الرأسية والزراعة العمودية: استخدام أساليب الزراعة الداخلية لتوفير المياه وتقليل المبيدات الكيميائية وإنتاج الغذاء أقرب إلى المستهلكين.

البروتينات البديلة: تطوير البروتينات النباتية والمزروعة والحشرية للحد من البصمة البيئية لإنتاج الغذاء.

تقنيات الحد من هدر الغذاء: تنفيذ الابتكارات في التعبئة والتغليف والحفظ والتوزيع للحد من هدر الغذاء في جميع أنحاء سلسلة التوريد.

هناك أيضاً محاور أخرى تدخل فيها الاستدامة في مجال التغذية كالآتي:

السياسة والحوكمة: تتقاطع دراسات الأغذية المستدامة غالبًا مع تحليل السياسات وهياكل الحوكمة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. ويشمل ذلك الدعوة إلى سياسات تدعم الزراعة المستدامة، ومبادرات وضع العلامات على الأغذية، والإعانات للزراعة العضوية، واللوائح الرامية إلى الحد من هدر الغذاء.

التعليم والتوعية: تعزيز وعي المستهلك وتثقيفه بشأن الخيارات الغذائية المستدامة أمر ضروري. يتضمن ذلك مبادرات لإعلام المستهلكين بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لاختياراتهم الغذائية، فضلاً عن نصائح عملية لاتخاذ خيارات غذائية أكثر استدامة في حياتهم اليومية.

بشكل عام، تهدف دراسات الأغذية في مجال الاستدامة إلى إنشاء أنظمة غذائية أكثر مرونة وعدالة وصديقة للبيئة وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وهي جوهر الاستدامة والهدف الأسمى لها بشكل عام.

خاص بآفاق البيئة والتنمية