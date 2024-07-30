الطقس: أجواء حارة

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً .

والخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافّة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية وشبة الساحلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود( 5-6) درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.