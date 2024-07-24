الطقس: استمرار الأجواء الحارة

وطن: يبقى الجو اليوم الأربعاء حارا إلى شديد الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 31 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بينما يطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

وبينت أن الشعور بالحر خلال هذه الأيام سيكون عاليا نتيجة الرطوبة النسبية المرتفعة.