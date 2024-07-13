الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام

وطن: ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء المقبل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.