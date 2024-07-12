المعرفة والعقل والجنون والبحر مع الروائي توفيق أبو شومر بروايته الصبي والبحر

كتب: عمر رمضان صبرة

يفتتح الكاتب والروائي والناقد والمترجم الصديق توفيق أبو شومر روايته الصبي والبحر الصادرة عن منشورات مركز اوغاريت الثقافي برام الله طبعتها الأولي عام 2009 و صفحاتها مائة وثمانية وخمسون صفحه من القطع المتوسط. عبارته الفلسفية"هل كان مبتدع القول يعني أن الجنون هو نهاية العقل وغايته بما يحمله من فنون، أم كان يقصد أن الجنون قسم رئيس من الفنون الإبداعية؟". حيث تدور أحداث روايته حول قرية الرمل بحوار وقصص ما بين أحد الصبي بالقرية وما يدور من أحداث بالقرية فيبدها مع جده الذي أصيب بالجنون بسبب مختار القرية الذي عينته بريطانيا ليقول على لسان والده غضب جده على أهالي القرية لسببين رئيسيين الأول "تستولي المختار أبو طلب على المخترة وحرم جدك منها. ضابط اللواء الإنجليزي قرر أن يكون أبو طلب مختار قرية الرمل، لأن جدك كان يظل يردد: من المستحيل أن تكون بريطانيا صديقة لنا. من يغدر ب الشريف حسين وأبنائه، لن يوافق على استقلالنا".

يبدوا أن التاريخ يعيد نفسه اليوم هل ستكون إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية صديقة للعرب وفلسطين؟ وهل ما تبحث عنه إسرائيل ممكن أن يتحقق رغباتها لليوم التالي لحرب غزة المستمرة لليوم مائتي وخمسون يوم وأكثر!!!!.

والثاني أن جده يفكر بعقلية منفتحة وبعيدة المدي في أيام الجهل لأهمية التعليم فيقول بلسان عمه "قرية الرمل هي المسؤولة عن جنونه. قال لهم يوماً: حاجتكم إلى مدرسة افضل من حاجتكم إلى الطعام. صاحوا فيه مستهزئين: ابراهيم يظن نفسه في يافا وحيفا والمجدل. ابراهيم مجنون ورب الكعبة".

يبدوا أيضا أن التاريخ يعيد نفسه هنا بحرب غزة الحالية مرة أخرى كيف قامت دولة الكيان الصهيوني بتدمير المدارس والجامعات وتدمير المسيرة التعليمية هذا التدمير الممنهج مقصود ومخطط له حتى بقتلها العلماء والكفاءات العلمية في غزة المذبوحة.

الرواية تنقسم إلى قسمين القسم الأول بعنوان الجنون فنون والجزء الثاني الصبي والبحر. هي رواية فلسفية و أدبية وفكرية وتاريخية ينتقل بها من عهد أفلاطون و الاسكندر الأكبر و فلاسفة العصر الحديث، وينتقل من الهند والتاريخ الاسلامي وما قبله إلى إسبانيا وتاريخ فلسطين وفرنسا، والصراع العربي الصهيوني ويدخل بالنص البعد القومي العروبي الذي يؤمن به الكاتب. ويدخل إلى النص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والشعر بروايته فيذكر الكثير من أبيات الشعر فيقول "هل كان جدي رهين المحبوسين: النار وجدتي؟ وماذا عن العروق؟ ربما كان رهين المحابس الثلاثة، النار وجدتي و العروق. مثل أبي العلاء المعري الذي اشتهر بأنه رهين المحبسين؛ البيت والعمى، ولم يعرف الناس المحبس الثالث، وهو النفس". ويقول أيضاً "أساء إليه سكان قرية الرمل كما أساء النقاد لأبي العلاء المعري فاعتبروه فيلسوف العقل والتعقل، ولم يعتبرونه مجنوناً". صفحه 37.

فالنص ينسج حوار طويلاً بين العقل والجنون بالقسم الأول ومن نصوصه ما ذكره حول "قصة جان دارك في فرنسا التي أعدمت بتاريخ 30/5/1943 ميلادي،

كيف أنه بعام 1920 اعلن رعاة الكنيسة من جديد أنها ليست بريئة فقط، بل أنها قديسة! فمن هو المجنون، ومن هو العاقل؟". صفحة 45.

وينتقل الروائي بالنص للحديث عن حال فلسطين قبل النكبة فيدخل الكاتب إلى النص فقرة من كتاب حياتي للكاتب المصري احمد أمين وهو يصف رحلته إلى فلسطين عام 1930 يقول "سافرنا من القاهرة إلى القنطرة، عبرنا القنال، ثم اخترقنا صحراء سيناء، مر بنا القطار على غزة، رأينا بعض المستعمرات الصهيونية فنستشعر الخوف من المستقبل، حتى نصل إلى محطة اللد، فنستقل قطارا إلى بيت المقدس فيستقبلنا علماء القدس و أدباؤها، وعلى رأسهم إسعاف النشاشيبي. وانتهز الفرصة فأجتمع برؤساء بعض الأحزاب الفلسطينية فأستمع إلي أحاديثهم، وأعرف كيف يتنازعون على المصالح الشخصية، لا على المبادئ العامة، فأرثي لحالهم، وأتوقع من ذلك الشر لبلادهم". صفحة 64.

ثم ينتقل الروائي بالقسم الثاني من الرواية المرتكز على البحر والماء والمحيطات وما أدت إليه النكبة من إنشاء معسكرات اللاجئين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تحاربها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والعالم من أجل تصفيتها خلال حرب غزة التي مازالت قائمة، فيلخص النص الآتي حال اللجواء وما آلت إليه "على الرغم من أن معسكر البحر يجمع خليطا كبيرا من المهجرين ممن لا يعرفون بعضهم معرفة وثيقة، إلا أن وكالة الغوث تمكنت من توحيدهم كاملاً في نمط جديد، نمط معسكر البحر. لم يلتفت كثيرون إلى أثر هذا التوحد في أنماط التفكير والعادات، سكان معسكر البحر جاء أكثرهم من قري متشابهة، غير أن هناك من جاؤوا من المدن الكبيرة من يافا اللد والرملة. هل تمكنت وكالة الغوث من هزيمة البحر في معسكرنا؟ الحقيقة أن البحر ظل في معسكرنا مصدراً رئيسياً من مصادر حياتنا، فقد أصبحنا أمة جديدة من أمم البحر.) صفحة 100وما بعدها.

يتطرق الروائي إلى الحقبة المصرية لإدارة قطاع غزة وحال السكان القانطين في غزة ومعاناتهم وتجاربهم، والصراع السياسي، لقد افرد النص البعد القومي العربي للقضية الفلسطينية والقضايا العربية كالثورة الجزائرية بالإضافة لحادثة اغتيال مصطفى حافظ القائد المصري الذي تم اغتياله برسالة مفخخه من المخابرات الإسرائيلية بيد عميل مزدوج حتى ادي إلى اغتياله.

"وختم حديثه قائلاً: الأوطان التي لا تعرف الجغرافيا والتاريخ أوطان زائلة، وإن كانت أسماؤها مكتوبة على الخرائط. لابد لشباب الوطن العربي أن يدرسوا الجغرافيا والتاريخ دراسة مكثفة، حتى يجدوا التعامل مع العالم. إن عودتنا مرهونة بالوحدة العربية." صفحة 110.

ختاماً: هل واقعنا أصبح كما قالت أم مسعد عندما سئلت عن ابنها قالت "الله يرضي عليه، قال لي: سأذهب إلى القدس سافر ماشيا، ولم يعد من يومها". صفحة 26.

انها رواية فلسفيه معرفية وتاريخه بين الماضي والحاضر تحدثت عن عصور ما قبل الميلاد كافلاطون وبعده وعن تاريخ اسبانيا وفرنسا وبريطانيا والعرب قبل وبعد الإسلام، وتحدثت عن تجربة النكبة الفلسطينية عام 1948 ويقدم مقارنته مع احتلال فرنسا بما يحدث بفلسطين. ولكن لم ينسى الروائي أنه يكتب نص أدبي برؤية معرفية وتاريخه فلسفية هو نص أدبي مشوق يجعلك تجري وراء النص حتى تكمله، رواية تستحق القراءه. اعتقد انه يمكن تسميتها برواية أدبية معرفية.

يتركك الكاتب بنهاية مفتوحة بروايته ويفتح آفاق التفكير والتحليل لك كقارئ يختتم الرواية بنصه "لم أكن أعرف أن عصا والد يوسف، وصوت عجلات القطار، وسينما وكالة الغوث الدولية، وأغنية جزار معسكر البحر وهو يقود قاعودا صغيراً ومعه جوقة من الأطفال بزفونه قبل الذبح بساعات متجهين نحو الشرق وهم يرددون وراءه بصوت عالٍ "باربعه يا لحم، بأربعة يا لحم، لحمه طرية ما بتتحمل غلية" ستحدد مصير يوسف جنوباً في رحلة بحثه عن الشرق.

ولم أكن أعرف أن بصاق الأستاذ حمدان في الفصل، وجذور جدي وحب جدتي، ستحدد مصيري شمالاً، محاولا العثور على الشرق أيضاً.". صفحة 158.

بالمناسبه: تعرفت على الأستاذ توفيق أبو شومر بمكتب الشهيد خليل الزبن بعام 2001 كانت جلسه تجمعنا نحن الثلاثة حول التعليم والبحث العلمي في فلسطين وانا لم اعرف بالبداية من هو الثالث بيننا فقلت لهم في سياق الحديث أنني قراءة مقال للكاتب توفيق أبو شومر في جريدة الايام المقالة كتبت بعام 1997 او1999 على ما أذكر حول دكتور يبيع الكتاب الجامعي من تأليفه على باب القاعة لطلابه فقال لي تعرف الكاتب قلت له لا فقال لي أنا توفيق أبو شومر تعرفت عليه ودعاني لزيارته باليوم التالي بمكتبه بوزارة الثقافة بشارع النصر بغزة اهداني كتابه مختارات من مختاراتي، واستمرت صداقتي التي اعتز بها، و كنت التقيه بالمكتبة الهاشمية بغزة منارة الثقافة للمرحوم خميس ابو شعبان واخر لقاء كان برام الله بمعرض الكتاب و اهداني كتابه الصراع في إسرائيل. وما زلت اتواصل معه بقراءة مقالاته و إبداعاته.

السيرة الذاتية للكاتب:

هُجّر بعد مولده إلى غزة، وعاش ودرس في مدارسها قبل تهجيره منها. سافر إلى مصر عام 1963، والتحق بكلية الآداب بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وحصل منها على الليسانس في الآداب في يونيو 1967. لم يتمكن من العودة إلى غزة حيث أهله، فسافر وعمل مدرسًا وموجهًا تربويًا في الجزائر وليبيا والسعودية، وتولى في الجزائر الإشراف على تطوير المناهج التربوية لتدريس مادة اللغة العربية بين عامي 1968 و1973. كتب في صحف جزائرية منها «الشعب» و«آمال» و«المجاهد»، وصحف «اليمامة» و«الجزيرة» السعوديتين، وصحف «الأيام» و«الحياة الجديدة» و«القدس» ومجلات «البيادر السياسي» و«البيارق» و«المنار» الفلسطينية، وعمل سكرتير تحرير لجريدة (الشروق) الغزّية. عمل أيضًا في وزارة الإعلام الفلسطينية منذ تأسيسها مديرًا لدائرة المطبوعات والنشر، ومستشارًا إعلاميًا وثقافيًا للتوجيه السياسي والوطني، كما عمل محاضرًا في جامعة فلسطين في قسم الإعلام. عاد إلي غزّة في إطار جمع شمل العائلات عام 1990. مؤلفاته:«هدير وعناكب» (رواية)، 1990 «التخريب المنظم للتعليم»، 1992 «أنابيش»، 1994 «مختارات من مختاراتي»، 2000«الصراع في إسرائيل: دراسة في المجتمع الإسرائيلي وفسيفسائه الدينية والحزبية والعرقية والطبقية»، 2006«الصبي والبحر» (رواية)، 2007 «بشير وعاموس» (رواية)، 2009 «واقع المرأة اليهودية في إسرائيل»، 2014 «قصص نساء يهوديات معنفات»، 2014 «لوحات ثلاثة حروب على غزة»، 2016 «ثلاثية جنون الجذور» (رواية)، 2017 «كتابان ورحلتان»، 2019. حاصل على جائزة الصحافة التقديرية للكتاب، بيت الصحافة، فلسطين، 2021.