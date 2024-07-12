الطقس: استمرار الأجواء الحارة

وطن: تستمر اليوم الجمعة، الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية (العظمى بالقدس المحتلة 35 درجة مئوية)، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يبقى الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتبدأ يوم الاثنين كتلة هوائية حارة وجافة جديدة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتعود وتصل إلى منتصف الثلاثينات في القدس.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.