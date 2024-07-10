وزير الثقافة يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

وطن: بحث وزير الثقافة عماد حمدان، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، آليات التعاون الثقافي المشترك.

وأكد الطرفان أهمية الثقافة كأداة للتغيير والبناء والدور الهام في بناء المجتمعات، وضرورة التعاون لدعم قطاع الثقافة.

وناقش الطرفان العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الثقافية وتعزيز العلاقة بين الطرفين في مجالات مختلفة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات الحكومية، في كافة القطاعات، والتعاون بما يتعلق بإعادة البناء في الجانب الثقافي في قطاع غزة.

وأطلع الوزير حمدان ممثل الاتحاد الأوروبي على أبرز وأهم إنجازات الوزارة وخطتها الاستراتيجية، ودورها في دعم المبدعين في فلسطين على كافة الأصعدة، وكذلك اهتمام الوزراة للوصول إلى جميع المناطق، مشدداً على أهمية دعم وتنفيذ مشاريع ثقافية بين الطرفين.