الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا دافئا نسبيا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد السبت، يكون الجو صيفيا عاديا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذّرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.