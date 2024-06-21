حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، حار إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غدا السبت، حار إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو حار إلى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو حار إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن اشتعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.