الطقس: استمرار الأجواء الحارة اليوم وغدا وأول أيام العيد

وطن: يستمر اليوم الجمعة تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 10 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 37 درجة مئوية)، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويبقى الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية.

ويوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويبقى الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية.

أما يوم الاثنين، فيطرأ انخفاض طفيف ورغم ذلك يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات.

وحذرت الأرصاد الجويّة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة (بين 11 صباحا و4 عصرا)، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.