الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة حتى الأحد المقبل

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الخميس، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا، ودافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو، بعد غد الجمعة، شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 10 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو السبت المقبل، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب، والأشجار الجافة.