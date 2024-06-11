الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الجمعة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد غدا الأربعاء بكتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو صافيا بوجه عام حاراً في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد يوم الخميس، ويكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد يوم الجمعة، لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة،

ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.