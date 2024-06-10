شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) ترعى ورشة عمل "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة لضمان سلامة الأغذية"

وطن: قدمت شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) رعايتها لورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك في فندق الكرمل بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يصادف السابع من حزيران من كل عام تحت عنوان "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة لضمان سلامة الأغذية"، حيث نُظمت الورشة بمشاركة وحضور كل من وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وتغريد سالم من مؤسسة المواصفات والمقاييس ، وبسام أبو غليون من اتحاد الصناعات الغذائية، وعلاء عيساوي ممثلاً عن شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا)، ومحمد التميمي من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح، ووسام سمار وصبري صغير من كلية الزراعة في جامعة الخليل، وزياد عياد من دائرة هندسة الأغذية في جامعة القدس، وملفينا الجمل من دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله، وبلال عموص من مختبرات الفحص في جامعة بيرزيت وعيسى البيتوني خبير جودة، بالإضافة إلى الخبير علي بدارنة من منظمة يونيدو والخبير الدولي سامي جودفوري من كندا عبر تقنية زوم.



وخلال الورشة تم التطرق إلى مجموعة من المحاور والقضايا ذات العلاقة بسلامة الأغذية، أهمها، إثراء وعي المواطنين بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية، بيان طرق الوقاية من الأعراض عن طريق سلامة الأغذية، مناقشة النهج التعاوني لتحسين سلامة الأغذية على نطاق القطاعات وتعزيز الحلول والطرق التي يمكن اتباعها لتحري سلامة الأغذية.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن" سلامة الأغذية ليست مسؤولية فردية فحسب، بل هي واجب وطني يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء، وهو ما يجمعنا اليوم والجهات ذات العلاقة في هذه الورشة المهمة"، مضيفاً، " ولأن المواطن الفلسطيني هو دائماً في مقدمة أولويتنا، فإننا ندرك بأن الحفاظ على صحته وسلامته يتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً، ونحن في وزارة الصحة ملتزمون بمواصلة العمل لتحسين مستوى السلامة الغذائية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تطبيقها و تعزيزها، فلدينا أكثر من ١٠٠ مفتش صحة، بالإضافة إلى أننا نجمع كل عام أكثر من 14 ألف عينة تخضع لتحليل دقيق ومخصص، لأننا نعي تماماً أنه من حق كل مواطن الحصول على غذاء آمن وصحي"، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل طرف بدوره وعمله في هذا الموضوع الهام، تحديداً المستهلك الذي يجب أن يكون على وعي تام ومستوى عال من الثقافة في موضوع سلامة الأغذية.



من جهته، قال عماد الهندي مدير عام شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا)، " إن رعاية شركة الطيف للألبان لورشة العمل هذه تأتي انطلاقاً من التزامنا العميق تجاه مواطنينا ببذل كافة الجهود المطلوبة لتعزيز موضوع سلامة الأغذية ورفع الوعي حوله، مشيداً بدور جمعية حماية المستهلك وجهودها المستمرة في الاهتمام بكل ما يتعلق بسلامة المواطن والمستهلك الفلسطيني.



وأشار الهندي، " إننا في شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) نعي تماماً بأن الجودة والسلامة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي مسؤولية أخلاقية تجاه مجتمعنا، حيث نحرص في مصانعنا على تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير المطلوبة لتقديم منتج بأعلى معايير السلامة والجودة في كافة مراحل الإنتاج وصولاً إلى المستهلك "، مؤكداً على مواصلة الشركة جهودها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمن الغذائي لتقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني



من جهته، قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، " يأتي اليوم العالمي لسلامة الأغذية ليذكرنا سنوياً بضرورة تعزيز جهودنا لتأمين الغذاء الآمن لمواطنينا، وتعميم موضوع سلامة الأغذية بين المواطنين ومصادر غذائهم وتوعيتهم حوله"، مشيراً بأن جمعية حماية المستهلك تواصل جهودها في رفع مستوى وعي المواطن حول سلامة غذائه، والرقابة المستمرة على كافة مراحل سلسلة تصنيع المواد الغذائية في المصانع والشركات ذات العلاقة"، وأضاف هنية بأن موضوع سلامة الغذاء يتطلب جهود مشتركة تقع على كافة الأطراف في المجتمع، حيث تعمل الجمعية بشكل مستمر على التنسيق مع الجهات الحكومية ووغير الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز الجهود المشتركة لضمان تحقيق هدفها وهو تحقيق السلامة الغذائية للمنتجات والمواد الغذائية، وأكد هنية "إن المستهلك الفلسطيني يجب أن يتمتع بجميع المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وسنستمر بالتوعية والتكامل والشراكة مع كافة الجهات والقطاعات للحفاظ على هذا الحق، ولازلنا نطمح بما هو أكثر لتحقيقه والالتزام به".

وتوجه هنية بالشكر لشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) على تعاونها ورعايتها السنوية لفعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في الجهود المبذولة لإنجاح الورشة من أفراد ومؤسسات.