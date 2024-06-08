الطقس: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى الاثنين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.