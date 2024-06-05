الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى السبت

وطن: يكون الجو اليوم الأربعاء صافيا بوجه عام، حاراً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 31 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.