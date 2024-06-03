الطقس: أجواء شديد الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الاثنين، بالكتلة الهوائية الحارّة، لذا يكون الجو صافيا بوجهٍ عام شديد الحرارة وجافا ومغبرًا أحيانًا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام وحارًا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.