حمدان وأبو زهري يبحثان التعاون المشترك على صعيد المنظمات الدولية

وطن: بحث وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الأحد، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري، آليات تنسيق العمل المشترك على صعيد المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها (اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو).

وأكد الوزير حمدان أهمية تكاتف الجهود الوطنية كافة، في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المؤسسات والمراكز الثقافية للاستفادة من برامج ومشاريع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، مثمناً دور اللجنة في الارتقاء بالقطاع الثقافي، على مستوى الوطن والمستوى الدولي، مشدداً على أهمية تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، بما يسهم بتحقيق ارتقاء ثقافي.

بدوره استعرض أ.د أبو زهري أبرز الملفات التي تتابعها اللجنة مع المنظمات الدولية الثلاث، وأبرز ما تقدمه اللجنة الوطنية للثقافة، مشدداً على أهمية العمل بشكل جماعي وتشاركي، وبصورة هي الأفضل، تماشياً مع احتياجات شعبنا الفلسطيني، لإحراز تقدم في مجالات ثقافية مختلفة على أكثر من صعيد.