حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

وطن: توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة (العظمى بالقدس المحتلة 30 درجة مئوية)، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة (العظمى في القدس المحتلة 34 درجة مئوية)، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجاف.

وتواصل درجات الحرارة الارتفاع يوم الاثنين، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة ابتداء من يوم السبت.