الطقس: الحرارة حول معدلها السنوي العام حتى نهاية الأسبوع

وطن: يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا إلى غائم جزئي، معتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام (العظمى بالقدس المحتلة 25 درجة مئوية)، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلًا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، معتدلا في معظم المناطق، حارا في الاغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، في ساعات صباح اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس.