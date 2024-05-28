الثقافة تطلق مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة ومكاتب المحافظات

وطن: أطلق وزير الثقافة عماد حمدان، مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة ومكاتب المحافظات، لما له من أهمية بالغة على صعيد حوكمة عمل الوزارة والانتقال به إلى مستويات متقدّمة ورائدة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة جاد غزاوي، ومدراء مكاتب الوزارة في المحافظات.

وقال الوزير حمدان: إن الحكومة الفلسطينية تولي قطاع الرقمنة اهتماماً خاصاً، إذ نواكب ثورة تكنولوجية يجب استثمارها بأقصى طاقاتنا، فهذا التوجه من شأنه أن يعزز الحوكمة والشفافية، ويشكل مدخلاً حيوياً للعمل الممنهج ضمن سياقات التخطيط المسبق للأنشطة والفعاليات، والمتابعة ورفع التقارير المتعلقة بالانجاز.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين مكاتب الوزارة عنصرٌ أساسيٌ في تحسين كفاءة العمل الإداري وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأقسام المختلفة، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أهداف الوزارة بكفاءة أكبر.