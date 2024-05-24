الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ السبت، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا الى صاف وحار الى شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.