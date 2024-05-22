الثقافة واليونسكو يؤكدان أهمية دعم القطاع الثقافي في فلسطين

وطن: أكد وزير الثقافة عماد حمدان، خلال لقائه ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لدى فلسطين نهى بوازير ، اليوم الأربعاء، أهمية دعم القطاع الثقافي في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، لا سيما الفنانين، والكتاب والمؤلفين الذين يقومون بتوثيق التاريخ من خلال معاينتهم اليومية لاشكال الحرب.

وتطرق الطرفان لأضرار وأثر العدوان على كل ما يتعلق بالتراث غير الملموس في غزة، وكذلك على الفنانين وعلى القطاع الفني والإبداعي بشكل عام.

وشدد الطرفان على ضرورة تشكيل فريق وطني لتوثيق وحصر هذه الأضرار، إذ أكدت اليونسكو على جهوزيتها واستعدادها لمرافقة الوزارة في هذا الجهد وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لذلك.

وتباحث الطرفان في مجال العمل المشترك ضمن إطار اتفاقيتي اليونسكو لعام 2005 بشأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، ولعام 2003 لحماية وصون التراث غير المادي.