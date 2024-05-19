الثقافة تعلن القائمة الطويلة لجائزة كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024‎‎

رام الله - وطن: أعلنت جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية التي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثالثة للعام 2024، حيث تتضمن القائمة (14) رواية، وتشتمل على كتّاب من (10 ) دول عربية.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك خلال شهر حزيران / يونيو الشهر القادم

وخلصت اللجنة إلى اختيار القائمة الطّويلة من الروايات الآتية حسب الترتيب الألفبائي لأسماء كتّابها وكاتباتها:

1- رواية "فاتنة القرية" / أمين صابر/ السودان/ صادر عن نبض القمة إفريقيا الشرق

2- رواية "كلاندستينو على جسر باسنو" / حسن المصلوحي/ المغرب/ صادرة عن دار إفريقيا الشرق

3- رواية "صولو جماعي " / حسين الشريف / مصر / صادرة عن دار السرد

4- رواية " 2067" / سعد القرش / مصر / صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر

5- رواية "همهمة المحار"صباح الفارسي/ السعودية/ صادرة عن دار تشكيل للنشر

6- رواية "قلادة الياسمين" عامر أنور سلطان/ فلسطين/ صادرة عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

7- رواية "وجعٌ لا بدَّ منه" / عبد الله تايه / فلسطين/ صادرة عن دار الكلمة للنشر والتوزيع / غزة

8- رواية "باقي الوشم" / عبد الله الحسيني / الكويت/ صادرة عن مكتبة تكوين للنشر الكويتية

9- رواية "المُنتحِل" / عثمان شنقر/ السودان / صادرة عن دار نينوى

10- رواية "ربيع الإمام" / محمد سيف الرحبي / سلطنة عُمان/ صادرة عن اللبنان للنشر

11- رواية "أبشاق الغزال" / محمد عبد العال/ مصر / صادرة عن دار الكنزي للنشر

12- رواية "زهرة" / ميسلون هاشم/ العراق / صادرة دار سطور للنشر

13- رواية "برلتراس" / نصر سامي/ تونس صادرة عن دار مسكلياني للنشر

14- رواية "السماء تدخن السجائر"وجدي الأهدل/ اليمن/ صادرة عن دار هاشيت أنطوان