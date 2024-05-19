الثقافة تعلن القائمة الطويلة لجائزة كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024
رام الله - وطن: أعلنت جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية التي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثالثة للعام 2024، حيث تتضمن القائمة (14) رواية، وتشتمل على كتّاب من (10 ) دول عربية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك خلال شهر حزيران / يونيو الشهر القادم
وخلصت اللجنة إلى اختيار القائمة الطّويلة من الروايات الآتية حسب الترتيب الألفبائي لأسماء كتّابها وكاتباتها:
1- رواية "فاتنة القرية" / أمين صابر/ السودان/ صادر عن نبض القمة إفريقيا الشرق
2- رواية "كلاندستينو على جسر باسنو" / حسن المصلوحي/ المغرب/ صادرة عن دار إفريقيا الشرق
3- رواية "صولو جماعي " / حسين الشريف / مصر / صادرة عن دار السرد
4- رواية " 2067" / سعد القرش / مصر / صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر
5- رواية "همهمة المحار"صباح الفارسي/ السعودية/ صادرة عن دار تشكيل للنشر
6- رواية "قلادة الياسمين" عامر أنور سلطان/ فلسطين/ صادرة عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
7- رواية "وجعٌ لا بدَّ منه" / عبد الله تايه / فلسطين/ صادرة عن دار الكلمة للنشر والتوزيع / غزة
8- رواية "باقي الوشم" / عبد الله الحسيني / الكويت/ صادرة عن مكتبة تكوين للنشر الكويتية
9- رواية "المُنتحِل" / عثمان شنقر/ السودان / صادرة عن دار نينوى
10- رواية "ربيع الإمام" / محمد سيف الرحبي / سلطنة عُمان/ صادرة عن اللبنان للنشر
11- رواية "أبشاق الغزال" / محمد عبد العال/ مصر / صادرة عن دار الكنزي للنشر
12- رواية "زهرة" / ميسلون هاشم/ العراق / صادرة دار سطور للنشر
13- رواية "برلتراس" / نصر سامي/ تونس صادرة عن دار مسكلياني للنشر
14- رواية "السماء تدخن السجائر"وجدي الأهدل/ اليمن/ صادرة عن دار هاشيت أنطوان