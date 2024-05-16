حمدان يلتقي نظيرته الأردنية ويشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة واطلاق سلسة كتب "كتابة خلف الخطوط" في عمّان

وطن: - التقى وزير الثقافة عماد حمدان نظيرته الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وتطوير المشاريع المشتركة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والأردني، واستمرار التعاون بينهم.

كما شارك الوزير حمدان في رعاية فعالية إحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة، و اطلاق سلسلة كتب (كتابة خلف الخطوط) التي خطت بأقلام 76 كاتب وكاتبة فلسطينية من غزة باحتضان من وزارة الثقافة الفلسطينية.

و في كلمته أكد حمدان على شكره لوزارة الثقافة الأردنية على رعايتها لهذا النشاط، وللمملكة الأردنية الهاشمية على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

كما قدم شكره العميق لمؤسسة خالد شومان لتنظيم هذه الفعالية مؤكداً على أهمية الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية.

وقال الوزير: "نحن نعيد الوعي لذاكرةٍ لا تموت، في الذكرى السادسة والسبعين للنكبة من خلال الحديث عن الكتابة، عن السردية الفلسطينية، وعن روايتنا الوطنية التي تجمعنا اليوم في عمّان. هذه الكتابة التي تؤرخ وتوثق مأساة حياة شعب تسبب بها الاحتلال".

وأضاف: "إن الإرادة الصلبة لشعبنا ما زالت تقاوم بصلابة جذور زيتون القدس وعلو صنوبر الكرمل وموج بحرنا الطافح بالسؤال عن الحرية والخلاص. الكتابة في زمن الحرب وفي زمن الحرية وفي زمن البحث عن الشمس، هي الأمل الذي ننفذ من خلاله إلى غدٍ مشرق ينتظرنا".

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على وحدة الشعبين الفلسطيني والأردني، معربا عن شكره وتقديره لمنظمي الفعالية لحرصهم على لتشاركية العمل والتكامل الذي يعبر عن وحدة الشعبين الشقيقين."

وقد حضر الفعالية التي نظمتها مؤسسة خالد شومان اضافة لمعالي الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، السيدة سهى شومان رئيسة مؤسسة خالد شومان، و السيدة لما حمدان،مديرة دارة الفنون، والكاتبة فاتنه الغرة وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية من الأردن وفلسطين.