الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي

وطن: يكون الجو اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف، معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام (العظمى بالقدس المحتلة 24 درجة مئوية)، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غد الخميس، يكون الجو معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة فيصبح الجو حارا نسبيا إلى حار وجاف، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية (نحو 30 مئوية في القدس)، ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجاف.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، يومي الأربعاء والخميس.