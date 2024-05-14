الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام معتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة المقبل بكتلة هوائية حارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنيّن من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.