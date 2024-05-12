وزير الثقافة في فعاليات "شوشا الأذرية: القدس تظل العاصمة الدائمة للثقافة الإسلامية والعربية

رام الله - وطن: شارك وزير الثقافة عماد حمدان في فعاليات "شوشا - عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024"، حيث التقى بنظرائه من الدول الإسلامية والعربية في سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وخلال المنتدى، أكد الوزير حمدان على أن القدس تظل العاصمة الدائمة للثقافة الإسلامية والعربية، مشيراً إلى أن حماية القدس والهوية الفلسطينية يجب أن تظل أولوية في ظل التحديات الحاسمة التي تواجهها، بما في ذلك المحاولات المستمرة لمحو هويتها.



كما اشار حمدان إلى الوضع في غزة، متحدثاً عن الدمار الذي لحق بالقطاع الثقافي الفلسطيني جراء الحرب المستمرة. وأشار إلى استشهاد عشرات الشخصيات الثقافية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحرب فوراً لإمكانية إعادة بناء وتعمير ما تم تدميره وتوفير ما يحتاجه الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون فيها في غزة.



وأضاف: "علينا أن نعمل معاً لضمان أن يكون مستقبل الثقافة في فلسطين محمياً ومزدهراً. معتبرا ان هذه مسؤولية كل من يؤمن بالعدالة والحرية الثقافية وايضا مسؤولية المجتمع الدولي.



واختتم الوزير حمدان مشاركته بدعوة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتعزيز دعمهم لفلسطين، وللقدس وغزة بشكل خاص، في مواجهة التحديات التي تعصف بها، داعياً إلى توحيد الجهود من أجل حماية الثقافة والهوية الفلسطينية التي تواجه تهديدات متزايدة.