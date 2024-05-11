الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف معتدل في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى غائم ، باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج .

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، مع بقائها أدنى من معدلها العام، ويكون الجو غائم جزئي الى صاف، وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .