أجواء خماسينية والحرارة أعلى من معدلها العام بـ 9 درجات مئوية

"الأرصاد الجوية" تحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد تتأثر اليوم الجمعة بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، بحيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجافا ومغبرا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت "الأرصاد الجوية" من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والمواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتحسس الموسمي .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

والإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.