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الكاتبة المقدسية أفنان جولاني تُطلق كتابها "رفيق الروح" في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024"

06.05.2024 02:50 PM
الكاتبة المقدسية أفنان جولاني تُطلق كتابها &quot;رفيق الروح&quot; في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024&quot;

وطن: أطلقت الكاتبة الفلسطينية افنان جولاني خلال فعاليات معرض ابو ظبي الدولي للكتاب 2024 ، كتاب رفيق الروح الصادر عن دار الشامل للنشر والتوزيع .

ويحتوي الكتاب على مجموعة من القصائد النثرية  التي تعكس الحياة بكل مفرداتها، وتنبض بالحب والوطن ، وتلامس أعماق القلوب وتهزّ الوجدان .

وتعتبر هذه القصائد مرآة للمشاعر الإنسانية الصادقة والنبيلة ، وشاهدة على الروابط العميقة التي تجمع الإنسان بوطنه ومحبوبه وذاته .

ويذكر بأن الكاتبة أفنان جولاني هي روائية من مدينة القدس ، تكتب الروايات والقصص والنثر ، ويعد كتاب رفيق الروح كتابها الثاني بعد رواية ( كان لي)  التي نشرت في نهاية عام 2023 التي حاكت فيها  الإنسان الذي بطبعه خلق للخير ولا تفرقه الأديان والجنسيات والأعراق.

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