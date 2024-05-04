جمعية الكمنجاتي تطلق أغنية " محلاها القدس"

وطن: أطلقت جمعية الكمنجاتي إنتاجها الفني الجديد لعام 2024، أغنية " محلاها القدس". تم إنتاج هذا العمل ضمن برنامج تعزيز الصمود الاجتماعي الاقتصادي في القدس بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بتمويل حكومة النرويج. وبالشراكة مع مركز السرايا لخدمة المجتمع في القدس.

تسعى أغنية " محلاها القدس" لإبراز جمالية مدينة القدس الصامدة بأطفالها وشعبها وأزقتها القديمة، المدينة التي تشبه شعبها بصموده وصلاته وثباته في أرضه، المدينة التي تحتضن أطفال فلسطين في أزقتها، هي المدينة التي يبكي الناس من حبها ولأجلها.

الأغنية من ألحان الفنان اياد ستيتي، كلمات بشار الحارثي، وفكرتها مستلهمة من حكايات الفنان المقدسي حسام أبو عيشة في وصفه تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.

وتوزيع موسيقي وتسجيل جون حنضل، RJ Music، تنفيذ واخراج جمعية ياسمينة للإعلام والشباب Y+، وبالشراكة مع مركز السرايا لخدمة المجتمع في القدس.

شارك في العمل المدربة نيللي فضول (صوت الملائكة) وأداء أعضاء الجوقة؛ ميلسيا حوش ووليم صابات وتالين عازر وشادي خير، والأطفال من البلدة القديمة في القدس: سارة أبو سنينة وناجي خطاب ونبيلة حشيمة ويوسف حشيمة ووسن الطويل وملك اليمن.