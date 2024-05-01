الاتحاد العام للكتاب والأدباء يصدر بيانا في الذكرى الـ22 لرحيل الشاعر والمفكر حسين البرغوثي

وطن: أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بيانا في الذكرى الـ22 لرحيل الشاعر والمفكر الفلسطيني حسين البرغوثي، جاء فيه:

"تلك سنوات طويت بأرقامها وأيامها، طي السجل للكتب، ولكنها لم تنجح بسعي النسيان ليحيطنا بأسواره العالية ويترك حسين البرغوثي خلفها بعزلته، وهوامشنا، بل في كل مرة يستقوي فيه الواقع بقسوة أحداثه علينا لكي ننسى الذين كانوا قناديل حياتنا، نجد أنفسنا أكثر تمسكا بهم وبأيامهم، وأعمالهم، وحسين البرغوثي واحد من الذين تتهشم عنده عوازل الفراق، ونكون أقرب له من الضوء الأزرق".

"برحيل حسين البرغوثي أحببنا اللوز أكثر، لأنه علامة من علامات ذكراه، كما أننا لا نضيع بهيمنة النسيان، بل نهتدي بالمرايا السائلة، وحكاية الشاب الطموح، صاحب الإرادة الاستثنائية في حجر الورد، وأمير العقل في زمن التيه، وافتراضات الفراغ المقيت، وكلام المعاجم المقولب في اعتبارات الحياة التي جعلها حسين احتمالات التأمل الفسيح، مغتسل المخيال النضر، حتى لا يصاب الوجود بعفن الرواكد، وغذاء للزواحف الهائمة على بطنها، فكان للحسين سياقات القول بحكمة العارف والنقيب عن معاني أخرى لأغراض الوجود".

"برحيل حسين البرغوثي بقيت فلسفة الموسيقى في بطن الحواضر، تدلنا علينا، وتنعش عقولنا بما هو أوجب من البقاء في ساحات النقل، وتنيم العقل، فكان وجوده حيًا ثورة في محاريك الفعل، ونهوضًا يانعًا في التنقيب عن الذات والنفس والكلمة المختلفة، وسيبقى حسين البرغوثي رائدًا في الإبداع، رغم الموت المغيب للجسد، لأن ما تركه من أعمال يؤنس وحشة الراغبين البحث عن الحياة خارج غوالق الواقع، والاستسلام للمتوفر".

"رحم الله حسين البرغوثي وفي ذكرى رحيله نجدد له البقاء على الوعد ألا نترك النوافذ مغلقة لتعطش حدائقه، سنفتحها للنور رغم شراسة العتمة، وغول المحتل، سننبه البحر قبل أن يصحو الفناء، أننا نواصل عهدة المبدعين لتبقى فلسطين للسرو والزيتون واللوز".