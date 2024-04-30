الطقس: انخفاض على الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا نهاراً بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرق التي تشهد سقوط امطار.