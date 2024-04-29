فلسطين تحصل على مراكز متقدمة في هاكثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي العالمي

ابو ظبي- وطن للانباء: حصد الفريق الفلسطيني المُشارك في هاكثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي العالمي، المُنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة، مراكزا متقدمة بعد منافسة 220 طالبا وطالبة يمثلون 20 فريقا من 54 دولة.

حيث حصلت الطالبة سجود جاموس من جامعة النجاح الوطنية، ضمن الفريق الدولي رقم ١٧ على المركز الثاني، وحصل الدكتور انس طعمة من جامعة النجاح الوطنية مشرفا للفريق الدولي رقم ٣ على المركز الثالث مكرر، وحصل الطالب محمد العكر من جامعة النجاح الوطنية ضمن الفريق الدولي رقم ١٥ على المركز الثالث مكرر، كما حصل الفريق رقم ١٧ بعضوية الطالبة سجود جاموس على جائزة افضل تطبيق يخدم اهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة الفلسطينية تحت مظلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ممثلة بمركز الابداع التكنولوجي والابتكار وبالشراكة مع لجنة هاكثون الحوسبة الفلسطيني والتي تشمل عضوية جميع الجامعات الفلسطينية برئاسة د.م موسى محمد فرج الله ورعاية من شركة الاتصالات الفلسطينية.

من جهته ثمن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة دور اللجنة والجامعات الفلسطينية في تدريب الطلبة بالتعاون مع الوزارة مؤكدا على دعم مشاركة الطلبة الفلسطينيين في المسابقات الدولية باعتبارها فرصة فريدة لتلقي الطلبة التوجيه المباشر من خبراء القطاع التكنولوجي والوسط الأكاديمي ضمن خطة الوزارة التي تركز على الابتكار والريادة الرقمية وصولا إلى اقتصاد معرفي قائم على المهارات.

كما اشاد رئيس اللجنة د. موسى فرج الله بالجهود الكبيرة من قبل الوزارة واعضاء اللجنة والتي امتدت خلال العام المنصرم مما اثمرت هذه النتائج المشرفة مُعبرا عن فخره بالتميز والابداع والتدريب والتوجيه المستمر الذي بذلته جامعة النجاح الوطنية لرفع اسم فلسطين في أهم المحافل الدولية.