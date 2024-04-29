الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحوالي 4 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا نهاراً بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارد نسبي في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا نهاراً بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا ومعتدلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرق التي تشهد سقوط امطار.