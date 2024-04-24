طوفان الأقصى" في اليوم الـ202.. حرب الابادة متواصلة والاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 202 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مناطق وسط قطاع غزة، مما دفع بتحذيرات دولية من خطة إسرائيل لشن عملية برية في رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال، منزلاً في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ونقل عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال محيط سوق اليرموك بغزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية 3 غارات على الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262 ، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77229 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 مواطنا، وإصابة 86 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ202: