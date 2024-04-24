“مساواة” تطالب بتحقيق مستقلٍ ونزيه في أسباب إنبعاث الغازات السامة نتيجة حرائق مكبي النفايات في رام الله والبيرة

وطن: طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” باجراء تحقيق مستقلٍ ونزيه في أسباب انبعاث الغازات السامة نتيجة الحرائق التي اندلعت في مكبي النفايات في كل من رام الله والبيرة .

ودعت ” مساواة ” في بيان لها الى إعلان نتائج التحقيق ومساءلة المتسبب /المتسببين فيهما أيا كانوا والتوجه للهيئات الدولية لمساءلة دولة الاحتلال إذا ثبت تورطها فيهما في ضوء البيانين الصادرين عن بلديتي رام الله والبيرة.

وأكدت ” مساواة ” ان هذا الأمر يمثل مسؤولية قانونية ووطنية وأخلاقية لا تحتمل المماطلة او التسويف او التأخير او الاكتفاء بالبيانات الرسمية ، وبخاصة ان مثل هذه الجرائم تمس الصحة والحياة ولا تقتصر على الخسائر المالية على أهميتها ،مع وجوب تعويض الضحايا ،واتخاذ الاجراءات التي تحول مستقبلا دون تكرار هذه الجريمة مرة والى الأبد.

وخلال اليومين الماضيين عانى أهالي مدن رام الله والبيرة وأجزاء من بيتونيا من اضراراً كبيرة نتيجة الأدخنة المتصاعدة بكثافة من مكبات النفايات الموجودة في المنطقة نتيجة اندلاع حرائق كبيرة فيهما ، في وقت لم تعلن البلديات حتى اليوم عن الأسباب التي دعت لاشتعال النيران في المكبات ، مقدمة في الوقت ذاتها الاعتذار من المواطنين نتيجة هذه الكارثة الصحية والبيئة