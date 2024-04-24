الطقس: الأجواء الخماسينية تتعمق اليوم وغدا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير الأجواء الخماسينية، لذا يكون الجو اليوم الأربعاء، جافا وشديد الحرارة ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئا نسبيا فوق معظم المناطق ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس، تستمر الأحوال الخماسينية، لذا يكون الجو جافا وشديد الحرارة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية خلال الأجواء الخماسينية في يومي الأربعاء والخميس، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، والمواطنين الذين يعانون من الامراض الصدرية والتحسس الموسمي.