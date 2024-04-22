الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى صاف، حارا نسبياً في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافّة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، حيث يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة فوق معظم المناطق، ويكون مغبرًا وجافا أحيانًا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا ويكون مغبرًا أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.