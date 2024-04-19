الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام معتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى ارتفاع الموج..

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف، معتدلا نهارا، باردا نسبيا ليلا، فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأحد المقبل، صافيا بوجه عام، معتدلا نهارا، باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، حار نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفية الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.